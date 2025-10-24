２３日、広州交易会のギフト・装飾品ブースで商談する海外のバイヤー。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州10月24日】中国広東省広州市で23日、3期に分けて開催される第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の第2期が始まった。出展企業は1万社以上に上っており、「上質な住まい」をテーマに、「家庭用品」「ギフト・装飾品」「建材・家具」の3分野を集中的に展示。51万5千平方メートルのスペースに2万5千のブースを設置