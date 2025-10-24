今月１８日に行われた箱根駅伝予選会で、前年に途中棄権した雪辱を果たす力走を見せたのは、東海大のロホマン・シュモン（４年）だけではない。神奈川大のエース宮本陽叶(はると)（同）も１年前、残り約５キロで熱中症によって倒れた悔しさをバネに、チームトップの好走で７位通過に導いた。昨年の予選会。３年生ながら既にエース格の立場だった宮本は、集団走で後半勝負に備える仲間から先行し、序盤から快調なペースを刻んだ