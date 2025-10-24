タカキューが展開するファッションブランド「m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）」は、10月から秋冬コレクションを発売する。10月から展開する商品は、m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）の強みであるを軸としたセットアップスタイルに加え、メルトンジャージーやボアムートンなど秋を感じる素材感でのスタイリング提案を行う。特に、新作セットアップ「circle motion（サークルモーション）」シリーズでは「