厚生労働省は、1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が1医療機関あたり「3.26人」で、前の週のおよそ1.4倍になったと発表しました。厚労省によりますと、今月19日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「3.26人」でした。前の週よりもおよそ1.4倍になっていて、9週連続の増加となっています。都道府県別でみると、沖縄県が「15.04人」と最も多く、次いで千葉県の