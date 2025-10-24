バルミューダは、空気を洗う美しい加湿器「Rain」の新モデルを発表した。Rainは2013年の発売以来、直感的な使いやすさと美しいデザインに、日本や韓国の消費者から好評を得てきた。今回、現代の生活空間に合う加湿器として進化した。Rainは、花器や壺に着想を得て、空間に自然となじむようにデザインされた気化式加湿器。新モデルでは、高精細ディスプレイを採用し、使いやすさと美しさを刷新した。加湿状況をわかりやすく表示する