千葉県市原市のホテルで2024年、女性従業員を殺害し現金を盗んだ罪に問われている男の裁判で、24日、検察側は懲役22年を求刑しました。江川敦被告は2024年11月、市原市のホテルで従業員の佐伯仁美さんの首を包丁で切りつけるなどして殺害したうえ、事務室のレジから現金1万2600円を盗んだ罪に問われています。24日の論告で検察側は、「被害者が一人で働いているところを狙い、防犯カメラにタオルを被せるなど計画を立てていた」と