「マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー」ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「からだWelcia」から、リニューアルした「マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー」を10月24日に全国のウエルシア薬局で発売する。一昨年の発売開始以来2年間で、累計約350万本以上販売と人気の「果実アイスバー」シリーズ。その中で、通期発売商品として人気の「マンゴーの王様を贅沢に使ったマンゴ