イギリスのチャールズ国王とローマ教皇が500年ぶりの歴史的な祈りを捧げました。バチカンを訪問中のイギリスのチャールズ国王が23日、ローマ教皇レオ14世とともにシスティーナ礼拝堂で祈りを捧げました。1534年にイギリスのヘンリー8世国王が、ローマカトリックからの離脱を宣言して以来、イングランド国教会のトップである国王と、カトリック教会のトップであるローマ教皇が公の場でともに祈るのは約500年ぶりです。ヘンリー8世は