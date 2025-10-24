ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ホットスナックから「おさつボール」（4個入り）を、10月28日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。近年のさつまいもスイーツ市場は、「さつまいも博」をはじめとするイベントが多数開催されており需要が拡大している。さらに、専門店などでは、従来の焼き芋・スイートポテトに加え、「サクサク」や「も