子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行うボーネルンドは、赤ちゃんの視覚発達をサポートすることを目的に開発された「ウィマー」シリーズ7種を、10月31日からり全国のボーネルンドショップおよびオンラインショップで発売する。アメリカを代表するベビーメーカー、マンハッタントーイ社の「ウィマー・ファーガソン」シリーズは、生まれて間もない赤ち