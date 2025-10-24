ロッテは24日、マリーンズオンラインストで「野球日本代表侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズの受注販売を開始した。11月15日から東京ドームで開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手にマリーンズから選出された、種市篤暉投手の侍ジャパンのコラボグッズ。デザインはホームとビジターの2種類で展開され、Tシャツやフェイスタオルなど計10種類がラインナップされている。種市は「3月の侍ジ