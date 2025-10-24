ミステリーの大家・横溝正史の小説は「犬神家の一族」、「獄門島」、「八つ墓村」など、多くが映像化されている。中でも有名なのは1979年に公開された映画「悪魔が来りて笛を吹く」だろう。金田一耕助役を西田敏行が演じ、監督はTVドラマで活躍した斎藤光正が務めた。角川春樹のプロデュースだが、東映の岡田茂社長が手腕を見込んで角川に製作を依頼したという経緯がある。角川映画第一弾として大ヒットした「犬神家の一族」(1976