阪神は２４日、ＣＳファイナルＳでも大好評を博した「セ界からその先へ！リーグ優勝記念グルメフェア」の開催を延長し、日本シリーズ期間もイベントを継続することを発表した。同イベントでは藤川監督の「高知づくし火の玉ストレート御膳」や選手、レジェンドなどのコラボグルメを発売。購入者には優勝記念クリアファイル１枚（全１０種）がプレゼントされる。イベント期間は阪神甲子園球場で開催される「ＳＭＢＣ日本シリ