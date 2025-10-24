岡山県警察本部 岡山県警は、10月24日付で県内の警察署に勤務する40代の男性警部補を停職6カ月の懲戒処分としました。 警察によりますと、男性警部補は9月21日の早朝、岡山市内に止めた車の中で、20代の知人女性に対しわいせつな行為をしたということです。女性がその日のうちに警察に被害届を出し、発覚しました。 警察は不同意わいせつの疑いで男性警部補を書類送検しました（10月24日付）。 男性警部補は「会話を