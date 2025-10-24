この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 子どもの参観、「起立」の声で立ち上がった人物に1000いいね 友達の友達(@29327703M)さんの投稿です。子どもの参観や卒園式など、多くの人が集まる会では「起立」などの号令が