甲子園球場で28日から行われるファンサービスが発表された。来場者には「最後まで突っ走れ！GOTHEDISTANCE」とプリントされた応援メッセージポスターをプレゼント。第3戦はスペシャルゲストで湘南乃風・若旦那さんが国歌独唱を行う。