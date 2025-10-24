韓国大統領府は、李在明大統領が29日にアメリカのトランプ大統領と、来月1日に中国の習近平国家主席と会談すると明らかにしました。高市総理との会談は現在調整中だということです。韓国大統領府は24日、来週開催されるAPEC=アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に合わせて李在明大統領の日程を発表しました。トランプ大統領と29日に、習近平国家主席と来月1日に、それぞれ会談するということです。会談の場所は明らかにされていま