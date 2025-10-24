24日昼ごろ、秋田市飯島にある東北電力旧秋田火力発電所で解体工事中の変圧器が焼ける火事があり、24日14時現在、消防による消火活動が続いています。けがをした人はいないということです。火事があったのは、秋田市飯島にある東北電力旧秋田火力発電所です。警察と消防によりますと24日午前11時45分ごろ、解体工事をしていた作業員から「変圧器の解体中に出火した。白煙が上がっている」と消防に通報がありました。当時、現場では