²­Æì¤Î³¤¤òÄ¯¤á¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿ÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï(35)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎË­ÅÄ¥¨¥ê¡¼(36)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤¬º£Æü¤Ç15ºÐ¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²­Æì¤Î³¤ÊÕ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì¼¤Î¸å¤í»Ñ¤È¡¢ÀÖ¤óË·¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÌ¼¤òË­ÅÄ¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß