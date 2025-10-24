¡Ö¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬?¶»¸µ¤ËÃíÌÜ?¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉþ¤ÏÃå¤Æ¤Þ¤¹¡¢°ì±þ¡£¡×¤È?¤ªÃÇ¤ê?¤òÆþ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥­¥ì¥¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¡¢SKE48¤ÎµÜß·º´¹¾¡£Âç¤­¤Ê»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤òÃå¤¿µÜß·¤Î¶»¸µ¤¬¤ª»®¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç