藤田寛之が自身のインスタグラムを更新。アメリカ・フロリダ州で開催されたPGAチャンピオンズツアー（米国シニアツアー）「Constellation FURYK&FRIENDS」に出場したことを報告した。【写真】嬉しそう！ 藤田寛之、憧れのフューリクとの2ショット藤田は「先週の試合Constellation FURYK&FRIENDS、ジムヒューリクさんと会いました」「昔からプレースタイルが大好きで、自分がメジャーに行った時には、お願いして練習ラウン