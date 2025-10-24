左が松田邦紀・前ウクライナ大使、右が吉田成之・共同通信ロシア・東欧ファイル編集長（撮影：今井康一）ウクライナ戦争の早期終結を目指すアメリカのトランプ大統領だが、その仲介工作は迷走し続けている。意気込んで臨んだ2025年8月のアラスカでのプーチン・ロシア大統領との首脳会談は停戦合意に至らず、大失敗に終わった。続いて10月半ばにブタベストでの開催予定を宣言したプーチンとの2回目の会談は結局、両首脳の思惑のすれ