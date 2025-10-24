２４日、中国共産党中央委員会が開いた、４中全会の精神を紹介し解説する記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京10月24日】中国共産党の韓文秀（かん・ぶんしゅう）中央財経委員会弁公室副主任（日常業務担当）・中央農村工作指導小組弁公室主任は24日、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の精神を紹介する記者会見で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）の策定に関する中共中央の提案」に