駆除されたクマを確認する警察官など 秋田・東成瀬村 ２４日午後１時半ごろ ２４日午前、秋田県東成瀬村田子内（たごない）で４人がクマに相次いで襲われけがをしました。４人とも重傷とみられます。 消防によりますと、２４日午前１１時１０分ごろ近くに住む人から「クマに襲われている人がいる」「けが人が４人いるようだ」と１１９番通報がありました。 頭と顔にけがをしていて４人とも重傷とみられ、ドクターヘ