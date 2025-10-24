全国各地でクマの目撃が相次ぐ中、山形県小国町では、県のブランド地鶏200羽近くがクマに食べられる被害が起きました。こちらは、山形県小国町の鳥小屋で撮影された映像です。町によりますと、今月21日未明、農家の鳥小屋にクマが侵入しました。被害にあったのは県のブランド地鶏「やまがた地鶏」で、36羽のうち34羽が食べられました。クマは鳥小屋の金網をこじ開けて侵入したということです。また、きのう、小国町の別の施設の鳥