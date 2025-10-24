アメリカのトランプ大統領は、カナダとの「すべての貿易交渉を打ち切る」と表明しました。これはトランプ大統領が23日、SNSに投稿したものです。トランプ氏は、カナダのオンタリオ州が、アメリカのレーガン元大統領が関税の経済への悪影響について述べた演説を引用したCMを作成し、アメリカ国内で放送したことを問題視。「最高裁判所や他の裁判所の判断を妨害する目的だ。関税はアメリカの国家安全保障と経済にとってきわめて重要