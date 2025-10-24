24日午前、秋田県東成瀬村で男女4人が次々とクマに襲われけがをしました。警察などによりますと24日午前11時過ぎ、東成瀬村田子内で「クマに襲われている人がいる」と、近くに住む人から消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけると男性3人と女性1人の合わせて4人が倒れていたということです。4人は顔や頭にけがをしているということですが、けがの程度はわかっていません。4人を襲ったクマかはわかりませんが、村の職員が現