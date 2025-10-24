2022年に大学を卒業し新卒で就職した人のうち、3年以内に仕事をやめた人は33.8％で、前の年より減少しました。厚生労働省の調査によりますと、大学を2022年に卒業し、新卒で就職した人のうち、3年以内に離職した人は33.8％となりました。前の年より1.1ポイント減りましたが、過去15年では2番目に高い離職率です。産業別でみると「宿泊業、飲食サービス業」が55.4％で、最も離職率が高くなりました。次いで多かったのは「生活関連サ