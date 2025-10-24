中国産のアサリを「福岡県産」と偽って販売した熊本市の業者に対し市は、表示の是正などを指示する行政指導を行いました。食品表示法に基づく行政指示を受けたのは熊本市南区の卸売業・西山水産です。熊本市によりますと、西山水産は、去年12月1日から今年4月10日までに中国産のアサリ19トンあまりを「福岡県産」と偽って別の卸売り販売業者に売っていたということです。 熊本市が今年6月から先月までに立ち入り検査を実施した