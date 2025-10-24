札幌市の百貨店で恒例の「大黄金展」が始まりました。２０２５年の目玉はメジャーリーグ・大谷翔平選手の等身大サイズの黄金像です。札幌三越で始まった「大黄金展」。黄金の工芸品がずらりと並ぶ中、ひときわ目を引くのがー身長およそ１.９メートルのメジャーリーグ・大谷翔平選手の等身大サイズの黄金像です。大谷選手公認のもと、金箔１５５０枚を使って製作したこちらのお値段は５５００