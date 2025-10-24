G-DRAGON（BIGBANG）がInstagramのサブアカウント（@8lo8lo8lowme）を更新。「大韓民国大衆文化芸術賞」授賞式でのスーツ姿のオフショットを公開した。授賞式には東方神起やSEVENTEEN（セブンティーン）など、豪華な顔ぶれも登場している。 【写真＆動画】ベロアスーツ姿でウィンクするG-DRAGON／会場入り＆レッドカーペッド／東方神起ユンホ＆チャンミンの上品スーツ姿／兵役中でも輝くビジュアル