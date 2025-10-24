日本高純度化学 [東証Ｐ] が10月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の最終利益(非連結)は前年同期比24.1％減の6.2億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の5億円→14.5億円(前期は15.7億円)に2.9倍上方修正し、減益率が68.3％減→8.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終利益は前年同期比9