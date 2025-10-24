24日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝152円89銭前後と、前日午後5時時点に比べ39銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円47銭前後と57銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース