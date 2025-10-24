2025年10月23日、韓国・毎日経済は、韓国政府が22年10月に発生した「梨泰院（イテウォン）雑踏事故」に関する合同監査の結果を発表し、事故当日、警察の配置がなかった理由として、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前政権が行った大統領室移転に伴う警備配置が影響していたと報じた。記事によると、国務調整室は同日午前、政府ソウル庁舎で「梨泰院雑踏事故合同監査チーム」の調査結果を発表。警察庁、ソウル市庁、龍山（ヨンサン）区庁