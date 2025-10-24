甲子園球場では28日から行われる日本シリーズ期間中に「セ界一からその先へ！リーグ優勝記念グルメフェア」を開催する。CSファイナルから引き続き行われるもので、対象となる監督、選手、レジェンズコラボグルメの購入者に優勝記念クリアファイルがプレゼントされる。