２４日午後０時３５分頃、大阪府守口市大久保町の市立大久保中学校から、「理科の実験で硫化水素の臭いをかいだ男子生徒４人が体調不良を訴えている」と１１９番通報があった。地元消防によると、硫化水素を発生させる実験後、中学２年の男子生徒４人が気分不良を訴えたため病院に搬送された。搬送時に４人はいずれも意識があり、命に別条はないという。