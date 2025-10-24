大卒3年以内の離職率が高い5産業厚生労働省は24日、2022年3月に大学を卒業して就職した人のうち、3年以内に仕事を辞めた割合は、前年比1.1ポイント減の33.8％だったと発表した。4年ぶりの減少で、担当者は「新型コロナウイルス禍収束で活発になっていた転職活動が落ち着き、人手不足を受けた各企業の待遇改善策が奏功したのではないか」と分析している。産業別の離職率は、宿泊・飲食サービス業が1.2ポイント減の55.4％で最も