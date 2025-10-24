高市早苗首相が２１日夜の就任会見で、自公が今夏参院選で掲げた１人２万円の現金給付を行わないことを表明。２３日には２年間の食品消費税０％を自民に求めていた日本維新・藤田文武共同代表が継続協議となり「事実上先送り」になったとした。２日で「２万円給付」も「消費減税」も行われないことに。河野太郎元デジタル大臣は、２３日のＸ（ツイッター）投稿で「自民党と日本維新の会の閣外協力の合意で、自公政権が公約に