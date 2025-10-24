石川県金沢市の裁判所に刃物を持ち込んだとして、市内に住む60歳の男が銃刀法違反の疑いで逮捕されました。23日午前9時半頃、金沢地方裁判所の警備員が、調停事件の当事者として来所した男のバッグを検査したところ、刃渡り8センチほどの折りたたみ式ナイフを所持していたことが発覚。銃刀法違反の疑いで逮捕されました。これによるけが人はいませんでした。男は調べに対し「バッグにナイフを入れていたことに間違いないが、その長