「MUSIC EXPO 2025」（C）NHK アジアからグローバルに活躍するアーティスト12組が届ける夢のステージ「MUSIC EXPO 2025」の放送が、12月12日（NHK総合 夜10時30分〜11時28分）に決定した。2023年から放送する「MUSIC EXPO」。今年は、世界を舞台に活躍するアーティストが東京ドームに集結し、一夜限りのスペシャルライブを行う「MUSIC EXPO LIVE 2025」の模様をギュッと凝縮した特集番組として届ける。12組のアーテ