ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する新サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が、11月1日21時より開始。松本人志の単独生配信からスタートする。【写真】浜田雅功、初の個展開催「素通りだけはやめてほしい」とアピール生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も実施。生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュ