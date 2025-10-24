“おときさん”こと歌手生活60周年の加藤登紀子（81）が24日、大阪市内で「加藤登紀子ほろ酔いコンサート感謝祭60th」（12月27日、大阪・新歌舞伎座ほか）の取材会に出席した。新歌舞伎座を「ここのホール大好き」という加藤は、当日が誕生日。「毎年、誕生日をどこでやるかで常連の人たちの取り合いになっている。今年は、大阪がスペシャルなほろ酔いになる」と笑顔。昨年、著書「さ・か・さの学校」を出版し、「81歳を18歳になり