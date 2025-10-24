21日にクマに鳥小屋が襲われ、あわせて200羽近くのニワトリが食べられた山形県小国町。 【画像】クマを捕獲したワナ クマが侵入した鳥小屋のそばでクマ1頭がワナにかかり、捕獲されたことがわかりました。 体長1.2メートルのメスのクマで、成獣とみられます。鳥小屋を襲ったクマと同一個体の可能性もあるとみて調べるということです。