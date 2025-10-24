23日、大阪・梅田で行われたユニクロのグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に、俳優の綾瀬はるか（40）と松下洸平（38）が登場した。【映像】暖かそうな装いで登場した綾瀬はるか説明会の中では、限定販売される商品の色が、ワインとグリーンの2色用意された理由をクイズ形式で出題される場面も。また、24日のオープンから3日間、1万円以上の購入者にプレゼントされるオリジナルレジャーシートを使って行楽シーズ