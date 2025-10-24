３月に行われた米大リーグ開幕戦・ＭＬＢ東京シリーズの観戦チケットなどを高額転売したとして、警視庁は２４日、東京都大田区、無職の男（５７）をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。昨年１月以降、日本のプロ野球のチケットを含む計１３７枚を不正転売し、計約４５３万円を違法に得たとみている。発表によると、男は２月１７日〜３月７日、興行主の許可を得ず、東京ドームで行われたドジャース対カブス戦