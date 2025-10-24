女優の上白石萌音（２７）が２４日、東京・国立西洋美術館で行われた展覧会「オルセー美術館所蔵印象派―室内をめぐる物語」（２０２５年１０月２５日〜２０２６年２月１５日）に登場した。展覧会アンバサダーを務める白石は「この展覧会を通して、室内や人の居住空間には独特の趣があるんだなと感じました。そこには生活の匂いや人々の思案、交流がある。それが織りなす空気を印象派ならではのやり方で、きゅっと閉じ込めた