【モデルプレス＝2025/10/24】元乃木坂46の堀未央奈が10月23日、自身のInstagramを更新。白いミニスカート姿に、反響が集まっている。【写真】元乃木坂46人気メン「さすがのスタイル」美脚際立つミニスカ姿◆堀未央奈、美脚際立つミニスカート姿披露堀は「堀未央奈official goodsサイトにてバースデーを記念した特別グッズを販売中です」と綴り、自身のうちわを持ったショットを投稿。髪はリボンでツインテールに結ばれており、白