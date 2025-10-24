26日(日)、「金沢マラソン2025」が開催されます。金沢もようやく過ごしやすくなり、今日24日(金)は、このあとも天気の崩れはなさそうです。ただ、25日(土)の天気はゆっくり下り坂となり、26日(日)には雨が降り出すでしょう。北陸地方の季節をもう一歩進める雨となりますが、雨の降り方には注意が必要です。ランナーの方は雨対策を万全にするようにして下さい。26日(日)は二つの低気圧が発達しながら本州付近を東進26日は、前線を伴