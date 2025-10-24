森永製菓は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した『パックンチョ』から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインを10月下旬より順次発売する。【写真】ディズニーランドと同い年！『パックンチョ』発売当時のパッケージ『パックンチョ』は、子どもに好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生。丸くて一口サイズのビスケットにチョ