２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５４．１２ポイント（０．５９％）高の２６１２２．１０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４２．６１ポイント（０．４６％）高の９３４３．３５ポイントと続伸した。売買代金は１２２９億２９９０万香港ドルとなっている（２３日前場は１３４７億９７６０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を支える流